"Pedala diritto”: giornata dedicata ai diritti dei bambini a San Donaci

SAN DONACI - “Pedala diritto” è lo slogan che correda l'evento del 21 novembre 2022 che a San Donaci vedrà i bambini come protagonisti per commemorare la giornata internazionale dei Diritti dei Bambini. Aggregarsi, essere uniti tutti insieme come prevede una marcia, dove vede come partecipi alcuni dei genitori che in forma volontaria rappresenteranno simbolicamente ogni diritto, tra questi: il diritto alla vita ed alla Famiglia, diritto ad avere una casa ed alla salute e poi il gioco che stimola la crescita, la fantasia e lo stare insieme.

Occorre creare rete, stimolarsi ed essere attivi sul proprio territorio per educare all'idea di pedalare diritto, verso una strada carica di valori e significati profondi per ritrovarsi col proprio dovere a costruire un futuro migliore. Protagonisti indiscussi i bambini delle scuole dell'Infanzia Rodari e Peter Pan, la scuola primaria Don Donato Panna dell'Istituto comprensivo Alighieri Manzoni dirette dal dirigente scolastico Antonio De Blasi, oltre alla partecipazione della scuola dell'infanzia paritaria Nazareth e l'associazione Unitalsi San Donaci, con il patrocinio dell’amministrazione locale di San Donaci

Tutti convoglieranno in piazza Aldo Moro per esibirsi coralmente e fare "Rumore" sulle note di Raffella Carrà. I diversi linguaggi artistici oltre alla danza, il teatro impegneranno i bambini della scuola primaria a trasmettere delle pillole informative per sottolineare il diritto all'istruzione, all'uguaglianza ed all'inclusione come valori, sociocostruttivi al fine del benessere psico-fisico di ogni bambino nella sua unicità. Pertanto, l'evento abbraccia la filiale didattica del Progetto Unicef con la collaborazione di tutto il corpo docenti e le Famiglie.