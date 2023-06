Fornitura gratuita dei libri di testo e sussidi didattici: domande fino al 29 luglio

FASANO - C’è tempo fino al 29 luglio 2023 (ore 12) per presentare domanda per la prima finestra temporale del bando per accedere al bonus relativo all’anno scolastico 2022/2033 per la fornitura gratuita dei libri di testo e sussidi didattici. Lo comunica il Comune di Fasano in una nota. Sarà possibile presentare la propria istanza dalle ore 12:00 del 29 giugno, unicamente per via telematica attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it accedendo al portale alternativamente tramite Spid (accesso tramite identità? digitale), Cie (carta di identità? elettronica), Cns (carta nazionale dei servizi o tessera sanitaria).

Possono presentare istanza di accesso al beneficio gli studenti e le studentesse o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela /curatela, che abbiano un livello di indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 10.632,94 euro (elevato a 14 mila nel caso di famiglie numerose con tre o più figli), attestato da una certificazione in corso di validità?. Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà?i dati sull’Isee direttamente dalla banca dati dell’Inps, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già? disponibile nel sistema Inps una attestazione Isee valida.