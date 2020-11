Presentato il gruppo di lavoro che redigerà il Pug

FASANO – Si è svolta ieri, giovedì 5 novembre, nella sala di rappresentanza di palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione del gruppo tecnico di lavoro del Pug, il piano urbanistico generale. Al tavolo erano presenti il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore all’urbanistica Gianluca Cisternino, e il dirigente dell’ufficio urbanistica Leonardo D’Adamo. Il bando per l’affidamento dell’incarico per la redazione del nuovo pug prevede diversi aspetti innovativi, tra cui i “requisiti del gruppo di lavoro” derivati da una scelta precisa dell’amministrazione comunale di affidarsi ad un gruppo multidisciplinare di esperti.

Vi sono, infatti, 13 professionisti con specifica esperienza nei vari settori disciplinari, coordinati dall’architetto Nicola Fuzio, progettista esperto in pianificazione urbanistica, dello studio associato Fuzio. L’offerta del gruppo di lavoro prevede la redazione del pug in quattro fasi: la predisposizione del documento programmatico preliminare, della bozza del piano, l’adozione e l’approvazione con l’invio alla Regione Puglia del piano per l’espressione del parere di compatibilità e l’assistenza tecnica in caso di parere di non compatibilità degli enti.