Disagi bus: "Stp già all'opera per migliorare rete di fermate, accoglienza e sicurezza"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Stp in riferimento all'articolo comparso su questo giornale domenica 7 aprile scorso riguardo ai disagi segnalati da un cittadino sulla pericolosità dei punti di fermata degli autobus a San Pietro Vernotico

Qui l'articolo

A distanza di meno di un mese dall'insediamento del nuovo CdA di Stp e precisamente in data 26 gennaio 2024 è stato effettuato un sopralluogo da parte dei dirigenti tecnici Stp al quale ha partecipato personalmente la consigliera di Amministrazione dell'azienda on.le Elisa Mariano, su delega espressa della presidente avv. Alessandra Cursi. In quella mattinata il gruppo di lavoro preposto, su input dell'attuale Cda, che pur tra mille difficoltà sta operando incessantemente per il miglioramento dei servizi, ha passato al setaccio ogni fermata presente sul territorio sampietrano verificandone puntualmente posizione, allestimenti, sicurezza, possibili alternative.

Sono stati altresì verificati tutti i percorsi, in entrata ed in uscita degli autobus al fine di comprendere come renderli più efficienti in un'ottica esclusivamente di efficientamento del servizio. A seguito del sopralluogo, in data 26 marzo 2024 è stata inviata al Comune di San Pietro Vernotico una lettera a firma della presidente di Stp con cui si chiede un incontro con il sindaco, il comandante della Polizia municipale ed i referenti degli Uffici preposti, annunciando l'intenzione dell'Azienda di rivisitare, intervenendo per adeguarle ai migliori standard, tutte le fermate presenti sul territorio sampietrano.

Sono state già predisposte cartografie utili ad agevolare gli uffici tecnici comunali su cui ricadono molti degli interventi di allestimento e messa in sicurezza, anche citati dal segnalante e riportati nel vostro articolo: strisce pedonali, paletti dissuasori, illuminazione, marciapiedi, etc..

Non si escludono ulteriori determinazioni in ordine alla possibile soppressione di fermate che non rispondano a ragioni di sicurezza.

Stp ringrazia il vostro giornale per l'attenzione rivolta al nostro servizio e ribadisce che, per quanto di sua competenza, è già all'opera per migliorare la propria rete di fermate, l'accoglienza e la sicurezza dell'utenza in San Pietro Vernotico così come in ogni altro Comune della provincia. Si demanda a un ulteriore aggiornamento dopo che il Comune di San Pietro Vernotico si renderà disponibile ed operativo. Si ringrazia comunque l'utente per le segnalazioni effettuate anche se a mezzo stampa e non solo, per aver permesso ad Stp di rendere pubblico quanto si stava già provvedendo a fare da tempo per ottimizzare il servizio.

