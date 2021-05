Festa della Repubblica e onorificenze: le celebrazioni a Brindisi

BRINDISI - La cerimonia commemorativa del 75° Anniversario della proclamazione della Repubblica -organizzata con la collaborazione del Comune di Brindisi e della Brigata Marina San Marco, si svolgerà il prossimo 2 giugno con inizio alle ore 10.30 in piazza Santa Teresa, alla presenza delle massime autorità civili e militari. Anche quest’anno la cerimonia manterrà un tono particolarmente sobrio in relazione all’emergenza sanitaria in atto allo scopo di evitare assembramenti e per garantire il pieno rispetto del distanziamento sociale. Essenziale il programma della manifestazione: l’alzabandiera, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti e la lettura del messaggio del Capo dello Stato da parte del Prefetto.

Seguirà nei giardini di Palazzo Montenegro la consegna delle onorificenze dell’Omri, delle medaglie d’onore conferite a militari deportati nei campi di concentramento tedeschi e di una Medaglia d’Oro destinata ad una vittima del terrorismo conferite dal presidente della Repubblica.

Le onorificenze

Onorificenze Omri – Cavaliere: Teresa Anna Calamia, di Campi Salentina (Lecce) (medico farmacista presso l’ospedale Perrino di Brindisi); Maria Antonietta Olivieri, di Brindisi (capo di gabinetto della prefettura di Brindisi); luogotenente Giancarlo Stifani, di Brindisi (in servizio presso la scuola volontari dell’Aeronautica militare di Taranto); brigadiere capo Antonio Taurisano, di Francavilla Fontana (in servizio preso il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Taranto).

Medaglie d’onore: soldato Giuseppe Antonio Ciccarese, classe 1920, di Erchie; soldato dell’Esercito italiano Giuseppe Romanelli, classe 1921, di San Michele Salentino; soldato dell’esercito italiano Gennaro Zaccaro, classe 1922, di Fasano.

Medaglia d’oro: fuciliere di Marina Ciro Francesco Piergianni, di Brindisi