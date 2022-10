Festival dell'Appia Antica a Brindisi, evento conclusivo: un giro al Cillarese

BRINDISI - Nel programma brindisino del Festival dell'Appia Antica, per motivi sanitari e conseguentemente organizzativi, è stato necessario dividere in due appuntamenti l’iniziativa finale concernente la visita all’oasi del Cillarese proposta dalle associazioni come parco terminale della Via Appia. In particolare il giorno 23 ottobre 2022, dalle ore 10 ci sarà la visita all’oasi con ingresso da via Giovanni Rizzo 18, alle spalle dell’impresa Cannone.

All’iniziativa parteciperanno l’ingegnere Pietro Palma, che racconterà la storia dell’invaso realizzato dal Consorzio Asi e il processo di rinaturalizzazione voluto dall’ente, fino al riconoscimento di oasi di protezione; la dottoressa Paola Pino D’Astore, che parlerà delle specie animali e vegetali presenti nell’oasi e l’architetto Antonio Bruno, progettista del parco urbano e degli interventi che verranno fra poco realizzati per riqualificare i capannoni ex Saca in cui collocare un centro di studio e promozione della dieta mediterranea e per realizzare orti urbani e didattici.

Nel corso della visita saranno esposte le ragioni, ampiamente documentate da Legambiente nella relazione analitica inviata al ministero della Cultura, per cui le associazioni e l’Ordine degli Architetti della provincia di Brindisi chiedono il riconoscimento del Cillarese come Parco Terminale della via Appia. Saranno presenti il presidente del Consorzio Asi, Vittorio Rina, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e don Mimmo Roma, in rappresentanza dell’arcidiocesi di Brindisi.