“Per una comunità generativa”: incontro organizzato dal Csv Brindisi Lecce

BRINDISI - Tutto pronto per il Festival del Volontariato Strade volontarie 2022 “Energie in Transito”, organizzato e promosso dal Csv Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”, che apre ufficialmente i battenti con ospiti nazionali oggi pomeriggio. Al via, infatti, giovedì 1 dicembre nel Salone della Provincia, a Brindisi (in via De Leo, 3), dalle 16.30 alle 19.30 con Luca Gori (Docente di Diritto del Terzo Settore presso l’Università di Pisa) sul tema “Per una comunità generativa”. Sarà una conferenza pubblica finale degli incontri svolti in ogni Comune della provincia di Brindisi su Dlsg 117/2017 Codice del Terzo Settore.

Questo il programma: saluto di Antonio Matarrelli (presidente della Provincia della Provincia di Brindisi); introduce Rino Spedicato (Csv Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”); interviene il professor Luca Gori (Docente di Diritto del Terzo Settore presso l’Università di Pisa); dialoghi con l’avvocato Sergio Corbascio (Csv Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”); conclude Antonio Calabrese (Coordinatore Ambiti Territoriali)