Nuovi parcheggi e nuova viabilità in zona Sciaia: in arrivo 18 millioni di euro

BRINDISI – Anche in provincia di Brindisi inizia la “pioggia” di finanziamenti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Fra i beneficiari dei contributi destinati a progetti di rigenerazione urbana volti a contrastare il fenomeno della marginalizzazione urbana e sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, vi sono anche i Comuni di Brindisi, Mesagne, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Ostuni, Carovigno. Si tratta di fondi stanziati nella giornata di ieri (giovedì 30 dicembre) con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, per gli anni 2021-2026, per un ammontare complessivo pari a 3,4 miliardi di euro.

Il Comune di Brindisi, in particolare, ha ottenuto il finanziamento al 100 percento, per un importo pari a quasi 18 milioni di euro, di tre progetti: l’allargamento del sottopassaggio semaforizzato di via Materdomini (zona Sciaia); la realizzazione di una rotatoria per viabilità alternativa sempre in via Materdomini; la cintura urbana della mobilità in via Torpisana.

Con questi interventi, dunque, cambierà radicalmente il volto dia via Materdomini, tramite una nuova infrastrutturazione viaria per una viabilità alternativa sulla costa nord, che consentirà di saltare la zona Sciaia, pasando dietro all’ex parco di Babylandia. “In questo modo – dichiara a BrindisiReport il vicesindaco, con delega alla viabilità, Elena Tiziana Brigante - eviterà tutto quel gran traffico che nel periodo estivo si verifica in via Materdomini, che finalmente potrà diventare un quartiere a tutti gli effetti”. La rigenerazione di zona Materdomini si completerà inoltre con la realizzazione di una pista ciclabile che partirà dalla stazione ferroviaria, arrivando appunto fino alla costa nord, per la quale è previsto un finanziamento ottenuto tramite un altro bando. Questi tre interventi (allargamento sottopasso, viabilità alternativa e pista ciclabile) sono stati realizzati in collaborazione con la società di ingegneria Sintagma di Perugia, già impegnata nella progettazione del Pums (Piano urbano di mobilità sostenibile).

Tornando al Pnrr, è stato ammesso a finanziamento, come detto, anche il progetto di cintura urbana di mobilità lungo via Torpisana. “Qui sono previsti – spiega ancora Tiziana Brigante – oltre 400 parcheggi di intercambio (lasci l’auto e prosegui in monopattino o tramite servizio bus navetta, per intendersi, ndr) con attività che afferiscono la mobilità sostenibile”.

“Chiudiamo l’anno col botto – conclude il vicesindaco Brigante - con questo finanziamento che attendevamo, anche difficile da ottenere perché avevamo puntato tutto sulla mobilità. Ci tenevo tanto a questi tre progetti perché, insieme ad altri interventi di rigenerazione, daranno un volto diverso alla città, ma soprattutto risolvono il problema della mobilità cittadina”. I cantieri dovranno partire entro il 2023.