Autigno, ecco la svolta: 21 milioni per la riapertura della discarica

BRINDISI - Dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) arrivano 21 milioni di euro per la bonifica e messa in sicurezza della discarica di contrada Autigno, chiusa ormai da anni. Lo annuncia il consigliere regionale Maurizio Bruno (Pd). SI tratta di “una cifra enorme, per una svolta troppi anni attesa”. “Il sito di Brindisi - chiarisce Bruno - era tra quelli candidati dalla Regione Puglia al conseguimento dei fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per bonificare i cosiddetti ‘siti orfani’. Abbiamo lavorato a lungo perché Autigno rientrasse tra le discariche in lizza e perché superasse tutti i rigidi paletti imposti dal Piano. E ce l’abbiamo fatta”.

“Un risultato straordinario, forse insperato – prosegue Bruno - per il quale devo ringraziare davvero di cuore per lo straordinario lavoro le nostre strutture regionali e in particolare il direttore del Dipartimento Ambiente Paolo Francesco Garofoli e all’assessora Anna Grazia Maraschio. La bonifica e messa in sicurezza del sito di contrada Autigno sono interventi necessari per permettere la ripresa in attività dell’intero sito e quindi tutelare l’ambiente, i cittadini e migliorare il servizio".

"E’ stato tra i principali impegni presi il giorno in cui mi sono insediato in Regione, proprio in Commissione Ambiente. E vedere che oggi, 26 novembre, a un anno esatto da quel giorno, questo impegno può dirsi realizzato nel migliore dei modi, con una cifra che mai le istituzioni locali avrebbero potuto mettere in campo, è una vittoria per tutta la politica, il territorio e ogni cittadino.

Non resta che attendere il decreto di assegnazione dei fondi e mettersi al lavoro il prima possibile”.