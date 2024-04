Finanziamento perso per riqualificazione porticciolo: le precisazioni dell'amministrazione

TORCHIAROLO - Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'amministrazione comunale di Torchiarolo sulla vicenda del porticciolo di Torre San Gennaro i cui lavori di riqualificazione non sono stati avviati in tempo e il finanziamento ottenuto per la realizzazione del progetto è tornato indietro

Con riferimento ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del porticciolo di Torre San Gennaro, appare doveroso fare le dovute precisazioni. I lavori sono stati aggiudicati nei tempi prescritti e il cantiere avviato. Tuttavia, la fase di esecuzione ha subito un drastico rallentamento da parte dell’impresa esecutrice, al punto da indurre l’Amministrazione di Torchiarolo ad addivenire alla risoluzione del contratto in danno nei confronti dell’impresa. A ciò, naturalmente, sono seguite le necessarie segnalazioni ad Anac ed ogni adempimento utile a far riconoscere all’Amministrazione stessa i danni per la mancata esecuzione dei lavori nei confronti dell’impresa, primo fra tutti l’escussione delle polizze fideiussorie.

Di tutto ciò, gli uffici regionali competenti, così come l’Assessore di riferimento, sono stati debitamente informati, sempre nell’ottica di una sinergia istituzionale che deve ispirare l’azione comune per il raggiungimento di obiettivi condivisi. È evidente che l’evoluzione patologica della fase di esecuzione non è dipesa assolutamente da inerzia del Comune di Torchiarolo che, in sinergia con la Direzione dei lavori, ha, sin dall’inizio, proceduto con gli ordini di servizio e le diffide per l’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Indubbiamente, sarà cura della stessa Amministrazione di Torchiarolo ribadire, anche nei confronti degli uffici regionali, già aggiornati in merito, la mancanza di proprie responsabilità, proprio perché, oggettivamente, in costanza di un contratto di affidamento, risultava necessario seguire la procedura effettivamente svolta.

Così come, va chiarita la ferma volontà dell’Amministrazione stessa di esperire ogni azione di rivalsa e di cercare, al contempo, ogni possibile soluzione affinché i lavori siano realizzati. Attendevamo dalla Regione un riscontro in merito alla possibilità di proroga per poter espletare una nuova procedura di gara e continueremo ad intraprendere ogni percorso possibile. L'Amministrazione ha sempre dimostrato impegno e attenzione ad intercettare ogni possibile fonte di finanziamento e a far sí che ogni intervento sia portato a termine per dare valore aggiunto al nostro territorio.

