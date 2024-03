Restauro degli affreschi nel chiostro dei benedettini: arrivano 200mila euro

CEGLIE MESSAPICA – La Regione Puglia ha stanziato 200mila euro per il recupero e il restauro di affreschi rinvenuti nel chiostro dei benedettini di Ceglie Messapica. Il finanziamento è stato approvato oggi (lunedì 18 marzo) dalla giunta presieduta dal governatore Michele Emiliano, nell’ambito di uno stanziamento complessivo di 450mila euro destinato anche ai comuni di Molfetta (100mila euro per completamento e valorizzazione del sistema del Pulo) e di Volturino (per miglioramento della viabilità nei luoghi in cui si festeggia la Madonna della Serritella), rispettivamente nelle province di Bari e Foggia. I contributi, che saranno tutti concessi una tantum per l’esercizio finanziario in corso, erano già previsti dalla legge di bilancio 2024.

Il progetto presentato dal Comune di Ceglie Messapica prevede gli interventi necessari al recupero e restauro degli affreschi artistici rinvenuti all’interno del chiostro del convento dei Benedettini di proprietà dell’amministrazione comunale, che conserva un ciclo di pitture murali risalenti al XVIII secolo raffiguranti scene tratte dalla Bibbia che ad oggi risultano coperte da velature di calce e intonaco, che sono stati apposti negli anni sui muri e sulle superfici delle strutture voltate di alcune campate. Gli ambienti interessati dal restauro sono quelli della struttura ospitante la scuola di alta formazione enogastronomica avviata a Ceglie Messapica.

Il progetto presentato dal Comune di Molfetta consente il completamento dell’intervento già finanziato e avviato nel corso del 2023 per la tutela e valorizzazione del sistema del Pulo, composto dalla dolina carsica di forma ovoidale e profonda trenta metri, dalla superficie superiore (cava di San Leonardo) dove sono state rinvenute le orme dei dinosauri e dal museo archeologico civico del Pulo di Molfetta.

Il terzo progetto per il quale la giunta regionale ha concesso un contributo finanziario di 150.000 euro è connesso alla proposta del Comune di Volturino per gli interventi necessari a realizzare le migliori condizioni di sicurezza della viabilità pubblica di accesso ai luoghi interessati dai festeggiamenti della Madonna della Serritella per i quali ricorre nel 2024 il 250° anniversario.

