Forza Italia: nominato il nuovo delegato comunale di San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO - L’assemblea provinciale, durante la seduta di insediamento del coordinamento provinciale di Forza Italiadi Brindisi, tenutasi il 17 marzo scorso, ha nominato il nuovo delegato comunale di San Pietro Vernotico: sarà Matteo Benatti, 27 anni, a guidare il partito di Forza Italia. Di seguito il suo commento.

“La nomina a delegato di Forza Italia è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Ringrazio particolarmente l’amico Michele Lariccia e il partito per questo importante riconoscimento che premia un lavoro portato avanti con dedizione ed entusiasmo da tutta la nostra squadra. Sono certo che insieme, con rinnovata energia, sapremo mettere in campo la migliore politica in favore della nostra San Pietro. Ringrazio il commissario regionale on D’Attis e la segretaria provinciale De Mola”.

