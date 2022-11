Camberlingo, disagi e lunghe attese in Ginecologia: "Carenza di personale"

FRANCAVILLA FONTANA - Disagi e lunghe attese presso il reparto di Ginecologia del "Camberlingo" di Francavilla Fontana. Oltre 12 ore per effettuare un tracciato e la visita ginecologica, attese estenuanti su "sedie scomode e non idonee per le purpere". E' quando segnalato da una nostra lettrice che il giorno 8 novembre si è recata insieme al marito presso la struttura ospedaliera di Francavilla Fontana per effettuare esame diagnostico, un tracciato al feto alla 39esima settima con appuntamento fissato per le ore 9.

"Dopo circa una ora, alle ore 11, terminato l’esame e pensando erroneamente che il tutto fosse terminato - racconta la donna - il personale addetto dice di attendere la ginecologa per confermare gli esiti e poter terminare l’iter con la visita medica ginecologica. Solo alle ore 13:50 ci avvertono noi donne in 'attesa' di spostarci presso il terzo piano della struttura per mancanza di personale e di una sola ginecologa all’interno dell’ospedale. Tra noi gestanti anche pazienti provenienti dal Pronto Soccorso. L'unico ginecologo era impegnato in un cesareo d'urgenza. Il calvario termina alle 21:30. Per un semplice tracciato." La donna, racconta, infine di essere dovuta tornare il giorno dopo per una ulteriore visita specialistica.

"Dobbiamo confrontarci con la nota carenza del personale che crea i disservizi segnalati - dice il direttore del reparto di Ginecologia del Camberlingo, Massimo Stomati - ma il nostro obiettivo è quello di erogare sempre tutte le prestazioni in programma. In particolare, nel corso di quella giornata ci sono stati quattro interventi di taglio cesareo d'urgenza che hanno rallentato gli appuntamenti per i tracciati che devono essere refertati da un medico. Comprendo il disagio degli utenti per le lunghe attese, ma posso assicurare che tutti gli operatori sanitari del reparto continuano a spendersi ogni giorno con grande impegno per garantire la massima qualità delle prestazioni, dedicandosi alla cura di questo momento così importante nella vita della donna e della coppia".