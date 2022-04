Consiglio comunale dei ragazzi e ragazze: eletti il sindaco e il presidente dell'assise

FRANCAVILLA FONTANA - “O si vince o si impara”, con queste parole Emanuele Caliandro ha raccontato lo spirito con cui ha deciso di tuffarsi in una equilibrata competizione elettorale in cui tutti hanno dato un grande contributo di idee e progetti. L’assise ha premiato il suo programma incentrato su sport, ambiente e musica, che punta a riqualificare, dare colore e ritmo agli angoli della città, mantenendo un contatto forte con le radici storiche della comunità. “Consegnare la fascia al giovane collega Emanuele Caliandro – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – è stato emozionante. Da tutti gli interventi pronunciati oggi in consiglio emerge una grande passione civile che deve essere da lezione per tutti. Sono certo che questa assemblea saprà fornire a noi adulti spunti e argomenti. Noi siamo pronti a collaborare e a confrontarci con loro. Auguro ad Emanuele ed a tutto il consiglio comunale buon lavoro.”

Nel corso della seduta è stato eletto anche il nuovo presidente del consiglio comunale. Si tratta di Gerardo Agnusdei, studente del terzo istituto comprensivo. “Mi impegnerò a far sentire la nostra voce, a diventare moltiplicatore di buone pratiche”, questo l’impegno assunto da Gerardo verso l’assemblea. “Questa sera – prosegue il presidente Domenico Attanasi – abbiamo vissuto un momento politico nel senso più alto del termine. Il giovane consiglio comunale ha dimostrato di volersi impegnare in prima linea per la città, rimboccandosi le maniche e fornendo un esempio. Faccio i miei auguri a Gerardo che avrà il compito di guidare i lavori d’aula e di dare uno slancio propositivo alle discussioni che, sono certo, contribuiranno alla crescita del dibattito pubblico cittadino.”

Alla seduta era presente anche il promotore principale dell’iniziativa l’assessore alla pubblica istruzione Sergio Tatarano. “È stata una competizione avvincente che segna un nuovo passo verso l'affermazione di questo strumento di cittadinanza attiva. Il Ccrr – conclude l’assessore Tatarano – è sempre meno un esperimento e sempre più una realtà solida verso cui le giovani generazioni della nostra città guardano con interesse e sincero trasporto. Ai nuovi sindaco e presidente del consiglio ma in generale a coloro che si sono messi in gioco i miei complimenti per aver regalato uno dei momenti più significativi ed emozionanti della mia esperienza amministrativa.”