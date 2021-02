Malattie rare, la Torre dell'Orologio illuminata di verde domenica 28 febbraio

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 28 febbraio la Torre dell'Orologio di piazza Umberto I a Francavilla Fontana sarà illuminata di verde in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare. L'iniziativa, promossa a livello nazionale da Uniamo - federazione delle Associazioni di persone con malattie rare d'Italia, è simbolicamente intitolata "Accendiamo le luci sulle malattie rare" e intende sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni di salute di coloro che sono costretti a convivere con patologie non comuni. Sono oltre 300 milioni le persone in tutto il mondo colpite da diverse forme di malattie definite rare. L'obiettivo di questa giornata è aumentare la consapevolezza collettiva per porre fine alle disparità di trattamento, consentire accesso alla diagnosi, alle cure e alle opportunità sociali.

"In questo periodo di pandemia è importante porre l'accento anche su altre forme di malattia che continuano a colpire indistintamente donne, uomini e bambini – dichiara la presidente della commissione Pari opportunità Tiziana Fino – Ringrazio l'Amministrazione comunale per aver accolto l'invito della commissione Pari opportunità ad aderire a questa manifestazione che, simbolicamente, mette sotto i riflettori le sofferenze e le difficoltà che vivono quotidianamente migliaia di famiglie".

Un'iniziativa analoga si terrà, sempre domenica 28 febbraio 2021, a San Vito dei Normanni. "L'Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni - afferma l'assessore alla Cultura Alessandra Pennella - accoglie l'appello di Uniamo, la Federazione italiana malattie rare: domenica 28 febbraio accendiamo di azzurro (uno dei tre colori proposti) il nostro Municipio per dimostrare vicinanza a chi è affetto da queste malattie e porre all'attenzione della cittadinanza questa sensibile problematica".