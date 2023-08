Soggiorno climatico per over 65: aumentato contributo comunale

FRANCAVILLA FONTANA - Si terrà dal 15 al 24 settembre in località Monticelli Terme, a pochi chilometri da Parma, il soggiorno climatico con pensione completa organizzato dall’Amministrazione Comunale per i francavillesi con più di 65 anni d’età in condizione di autosufficienza. Il soggiorno si svolgerà in una struttura alberghiera dotata di terme e convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Il costo complessivo a persona di 600 euro sarà abbassato a 385 euro grazie ad un contributo comunale di 215 euro.

“Il soggiorno climatico – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Bellanova – è stato pensato per la cura, il benessere psicologico e sociale delle persone con più di 65 anni. Per questo, valutato un aumento considerevole del costo della vita, per rendere maggiormente accessibile la partecipazione abbiamo deciso di incrementare di 100 euro la quota di compartecipazione comunale a persona.”

Potranno partecipare al soggiorno anche i coniugi di persone con più di 65 anni che abbiano compiuto almeno 60 anni d’età. Il bando e la modulistica per partecipare sono disponibili sul sito internet istituzionale. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 25 agosto. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0831820408.