Francavilla Fontana, il soggiorno climatico quest'anno sarà a Ischia

FRANCAVILLA FONTANA - Sarà Ischia la meta del soggiorno climatico rivolto ai francavillesi con più di 65 anni in condizione di autosufficienza. L'attività, programmata dall'Amministrazione Comunale, si svolgerà dal 9 al 18 ottobre in una struttura alberghiera a 4 stelle dotata di terme con la formula della pensione completa. Sul sito internet istituzionale è disponibile il bando con cui le persone in possesso dei requisiti potranno richiedere un contributo economico per sostenere le spese.

“Il soggiorno climatico – spiega l’assessora ai Servizi Sociali Maria Passaro – è una importante occasione di socializzazione per i nostri concittadini più anziani. Abbiamo voluto stabilire per tutti un contributo base con agevolazioni crescenti in base all’Isee. Dopo l’emergenza sanitaria è importante offrire a tutti occasioni per stare insieme e condividere momenti di leggerezza.”

Il costo complessivo del soggiorno è di 580 euro. Tutti i partecipanti beneficeranno di un contributo base di 100 euro con conseguente diminuzione dei costi di partecipazione individuali a 480 euro. Il sistema prevede un incremento progressivo della compartecipazione del Comune in base all'Isee con la copertura totale dei costi in presenza di valori compresi tra 0 e 3.500 euro.

Potranno partecipare al soggiorno anche i coniugi di persone con più di 65 anni che abbiano compiuto almeno 60 anni d’età. Il bando e la modulistica per l’accesso ai contributi sono disponibili sul sito internet istituzionale. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 9 settembre 2022. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0831820404.