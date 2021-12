Francavilla Fontana: obbligo di mascherina all'aperto nei luoghi della movida

FRANCAVILLA FONTANA - Il sindaco Antonello Denuzzo ha firmato una ordinanza che introduce dalle 8 di venerdì 24 dicembre l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto nelle zone della Città maggiormente frequentate in questo particolare periodo dell’anno.

Le strade interessate dal provvedimento sono via Roma, via Regina Elena, via Capitano Di Castri, viale Lilla, piazza Umberto I, Piazza Dante e tutta l’area del centro storico perimetrata da via Barbaro Forleo, corso Umberto I e corso Garibaldi in continuazione con via Crispi.

L’obbligo di indossare la mascherina scatterà automaticamente in tutte le situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro, come nel caso del mercato cittadino che avrà luogo proprio il 24 dicembre. L’ordinanza, che è consultabile sul sito internet istituzionale, sarà valida sino al prossimo 9 gennaio.