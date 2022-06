"Fuoriuscita di acqua dal manto stradale, così il palazzo è a rischio"

BRINDISI - "Sono mesi e mesi che la situazioni va avanti così. La fuoriuscita dell'acqua è evidente. Ed è pericolosa: è vicina al palazzo, che si sta infiltrando". La denuncia arriva da un cittadino brindisino, che abita al Villaggio Pescatori, in via Palermo per la precisione. Lui si è impegnato per tentare di far risolvere la situazione, ma senza risultati apprezzabili. Le istituzioni sembrano giocare a scaricabarile.

Quello che perde è un tubo dell'acquedotto. Il cittadino che ha contattato BrindisiReport è preoccupato e sconfortato. Da mesi ha allertato Comune e Provincia, ma il primo rimpalla le responsabilità e le scarica sulla seconda. E viceversa: "Dal Comune mi dicono che le case sono della Provincia, dunque il tubo rotto deve essere aggiustato da questo ente. Dalla Provincia mi dicono che tocca al Comune perché è il manto di una strada comunale e la rottura del tubo è dovuta alle radici di un albero".

"Io sono preoccupato - prosegue il cittadino brindisino - La situazione va avanti da mesi, si sta infiltrando il palazzo. Il mio timore è che poi ne dichiarino l'inagibilità. Non è possibile che ci si rivolga alle istituzioni documentando la situazione e poi nessuno faccia nulla". Lui chiama da mesi Comune e Provincia, ma senza risultato. Da qualche giorno sono apparse le transenne, ma il cittadino vorrebbe semplicemente che la situazione venisse risolta.