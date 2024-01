Gazzetta del Mezzogiorno: le redazioni decentrate chiudono i battenti, giornalisti in cassa integrazione

BRINDISI - A partire da oggi (8 gennaio) le redazioni decentrate dello storico quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno chiudono i battenti. Resta aperta soltanto quella centrale, che ha sede a Bari. I giornalisti coinvolti in questo restyling (che colpisce anche poligrafici e altre figure professionali), dannoso per i lavoratori e per le rispettive famiglie, sono 29: tra loro professionisti, caposervizio e pubblicisti a tempo indeterminato.

L’accordo ha fatto sì che quasi tutti i giornalisti delle redazioni decentrate siano finiti, a partire dalle scorse ore, in cassa integrazione a zero ore per un anno: significa che, al di là del sussidio percepito, non potranno prestare lavoro neppure per un’ora. Pertanto percepiranno soltanto il minimo previsto dall’ammortizzatore sociale, senza la possibilità di integrare lo stesso con qualche ora di servizio. Le conseguenze saranno purtroppo visibili nella somma percepita: molti dei giornalisti riceveranno, in media, una cifra ben al di sotto dei mille euro.

Già nel 2018 una vera e propria tempesta aveva riguardato l'edizione brindisina. Dopo 56 anni di presenza in città, la redazione chiuse i battenti in seguito all'accorpamento con quella di Lecce.

Gli effetti dell'ultima operazione, invece, si sono manifestati nell’edizione di questa mattina: il quotidiano, nato a fine Ottocento, è oggi in edicola con una foliazione visibilmente ridotta. Quella che un tempo era l'edizione Salento della domenica passa da 4 pagine ad una complessiva per le province di Brindisi e Lecce, con un impoverimento informativo per l’intero territorio e, soprattutto, per l’incognita sul futuro e sulle sorti di quasi 30 famiglie.