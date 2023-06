"La gestione dell'oliveto nell'era della sostenibilità": incontro del Gal Valle d'Itria

CISTERNINO - Corrette pratiche agronomiche, cambiamenti climatici e sostenibilità. Di questo e di molto altro si parlerà nel corso del secondo appuntamento del Gal (Gruppo di azione locale) Valle d'Itria dedicato agli operatori della Valle d’Itria che si terrà il prossimo 14 giugno alle ore 18.30 a Cisternino presso la Sala Consiliare.

Obiettivo è dotare gli operatori di nuovi strumenti per affrontare e gestire il cambiamento climatico in agricoltura e mettere in evidenza il ruolo benefico che possono avere le buone pratiche agricole non soltanto sulla sostenibilità ambientale, ma anche sulle difese naturali delle piante.

Per approfondire questa tematica saremo guidati da due esperti del settore: Claudio Cocozza, professore di Chimica Agraria, e Salvatore Camposeo, professore associato di Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree, entrambi del Disspa (dipartimento di Scienze del suolo della pianta e degli alimenti dell’Università degli studi Bari).

“Il progetto informativo a cui il Gal Valle d’Itria ha dato avvio, nasce con l’intento di promuovere azioni di trasferimento delle conoscenze e di informazione attraverso incontri le cui tematiche rappresentano la quotidianità per gli operatori del settore agricolo - ha dichiarato il presidente del Gal Giannicola D’Amico - Aumentare il valore del capitale umano della nostra terra è la vision di questo intervento che abbiamo fortemente voluto nel nostro Piano di azione locale”

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Psr Puglia 2014/2022 Misura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del Gal Valle d’Itria - Azione 9 intervento 1 “Le filiere agroalimentari fra produzione, trasformazione e commercializzazione: incontri informativi”.

Seguendo i canali social del Gal Valle d’Itria sarà possibile essere aggiornati su tutte le iniziative previste.