Giochi del Mediterraneo: "Potenziare impianti sportivi di contrada Masseriola e migliorare viabilità"

BRINDISI - Il consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Roberto Fusco, insieme ai colleghi consiglieri Cannalire, D’Onofrio, Giannace, Greco, Luperti, Rachiero, Rossi e Petrosillo, hanno presentato una richiesta urgente al sindaco del Comune di Brindisi, Pino Marchionna, riguardante l'ottimizzazione delle infrastrutture in preparazione ai Giochi del Mediterraneo. Questa richiesta sarà discussa nel prossimo consiglio comunale del 22 marzo.

L'opposizione chiede di potenziare gli impianti sportivi siti in Contrada Masseriola e di migliorare la viabilità circostante, con un finanziamento stimato di circa 275 milioni di euro provenienti da fondi pubblici. Sottolineano, inoltre, l'importanza di includere nel progetto una via di collegamento tra gli impianti sportivi e il quartiere La Rosa, al fine di agevolare l'accesso alle strutture e risolvere i problemi di isolamento viario che affliggono il quartiere.

"I consiglieri invitano il sindaco a considerare l'opportunità di avviare un dialogo con il Commissario incaricato dei progetti, in stretta collaborazione con la Regione Puglia, al fine di garantire l'inclusione di un sistema viario adeguato che colleghi la Contrada Masseriola al quartiere La Rosa, utilizzando i finanziamenti destinati a questo importante evento sportivo. Il Movimento 5 Stelle si impegna a monitorare attentamente l'evoluzione di questa questione, riconosciuta come essenziale per il benessere dei cittadini e per l'immagine della città in vista dei Giochi del Mediterraneo".

