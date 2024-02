Giornata mondiale contro il cancro infantile: un flashmob in piazza

FASANO - Il 15 febbraio prossimo in piazza Ciaia a Fasano, si svolgerà un flashmob per celebrare la Giornata mondiale della Lotta al Cancro Infantile. L’evento, ideato e promosso dall’associazione “La banda di Minnie e Topolino” intende sensibilizzare la cittadinanza su un tema di cruciale importanza, proprio durante il XXIII International childhood cancer day - Iccd - data scelta dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per informare e affrontare ogni anno le problematiche dei bambini e degli adolescenti con tumore e delle loro famiglie, ed avrá inizio alle ore 9.30.



“In tutto il mondo - spiega la presidente dell’associazione, Ilaria Sardella - le associazioni dei familiari di bambini e adolescenti colpiti dal cancro, unite nel network globale Childhood Cancer International - Cci, daranno infatti vita a iniziative scientifiche e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, di sostegno e vicinanza ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie. Abbiamo quindi scelto anche noi di aderire al progetto e promuovere questa iniziativa di sensibilizzazione, coinvolgendo gli alunni del II C. D. Giovanni XXIII e dell’Iiss Leonardo da Vinci di Fasano, con il patrocinio del Comune di Città di Fasano e dell’Istituto Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' Bari - Irccs”.



Alla registrazione del flashmob, seguirà l’inaugurazione della mostra “Come un vecchio di 12 anni” che avrà luogo nell’androne di ingresso di Palazzo di Città. “La mostra - prosegue Sardella - vuol dare ascolto alle sensazioni ed ai pensieri dei bambini malati di cancro. Il cancro, in sostanza, visto dal loro punto di vista”. Un evento davvero importante per il quale anche l’istituto oncologico barese ha inteso dare il suo supporto e patrocinio.

