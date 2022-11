Legalità e trasparenza: dibattito nella biblioteca comunale di Ostuni

OSTUNI - Per il settimo anno consecutivo nella Città bianca si torna a parlare di legalità con la Giornata della Trasparenza, che si terràoggi (17 novembre) alle 9:30 presso l’auditorium della Biblioteca Comunale. Organizzato dalla segreteria generale del Comune di Ostuni, l’evento costituisce un’importante occasione per affrontare in modalità interattiva i temi della prevenzione della corruzione e degli obblighi in materia di pubblicazione e accessibilità.

Il Comune di Ostuni intende promuovere la partecipazione attiva degli studenti alla “Giornata della Trasparenza 2022” con l’intento di sensibilizzare i giovani al tema della legalità e delle politiche anticorruzione. Alla giornata, infatti, parteciperanno gli studenti delle scuole secondarie di II grado che, in fase di dibattito, offriranno il proprio punto di vista sull’argomento soffermandosi su considerazioni relative agli interventi dei vari relatori.

All’evento è prevista la partecipazione del dirigente del commissariato della Polizia di Stato di Ostuni, Andrea Toraldo, del comandante la Compagnia carabinieri di Fasano-Ostuni, capitano Massimo Cicala e del comandante la Compagnia Guardia di Finanza di Ostuni, capitano Gianluca Pierri. Prevista, inoltre, la partecipazione del “Forum della società civile” e dell’associazionismo locale.

Il programma della giornata prevede i saluti della dottoressa Tiziana Giovanna Costantino, prefetto a riposo, componente della Commissione straordinaria del Comune di Ostuni; a seguire l’intervento dei relatori: professor Pierluca Massaro (Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, Dipartimento Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo) che relazionerà su “Fenomenologia criminologica della corruzione in Italia”; Marco Berardi, (ricercatore Università “G. D’Annunzio” Pescara in Integrity e prevenzione della corruzione) che parlerà de “Lo stato dell'arte degli enti locali a 10 anni dall'introduzione dell'obbligo dei piani anticorruzione”; Agostino Galeone, responsabile della protezione dati (Rpd) Comune di Ostuni si soffermerà su “La trasparenza: misura di prevenzione della corruzione e strumento di controllo cittadini”.

Il dibattito sarà moderato dal dottor Francesco Fumarola, segretario generale del Comune di Ostuni e re-sponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le conclusioni saranno affidate alla dottoressa Antonietta Lonigro, viceprefetto, componente della Commissione straordinaria. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale You Tube del Comune di Ostuni.