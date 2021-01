San Donaci, compie 100 anni: auguri a nonna Giovanna

SAN DONACI- A causa del Covid-19 la festa con parenti e nipoti è stata rimandata, ma a farle spegnere le candeline sulla torta ci hanno pensato gli operatori e assistenti della casa di riposo: la signora Giovanna Grassi oggi compie 100 anni ed è giorno di grande celebrazione nella residenza “Don Lombardo” di San Donaci.

Sempre dolce e affettuosa con tutti, nonna Giovanna Grassi è originaria di San Pietro Vernotico, ha vissuto la guerra e con tutti gli altri nonni ha salvato il Paese: lo si legge tra le rughe solcate dal tempo e dagli occhi che luccicano ancora di speranza, nonostante in un giorno importante come questo, 17 gennaio, è lontana dall’abbraccio dei suoi cari, ma vicina col cuore al figlio Emilio De Marco e ai nipoti Cosimo e Silvia, che non vedono l’ora di trascorrere altre ore felici in sua compagnia.

Mentre spegne le candeline pregusta il momento in cui assaggerà la torta, tanto è golosa, e sistema i lunghi capelli che ama accarezzarsi. Nonna Giovanna ha anche due fratelli, Amelia di 94 anni e Carmine di 90 e se le poni una domanda risponde “La Giovanna suntu”, come ha detto a tutti i parenti che hanno iniziato a chiamarla per darle gli auguri per i suoi 100 anni.

