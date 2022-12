Gli alberi di natale a uncinetto addobbano una strada di Torre

TORRE SANTA SUSANNA – Lunghe giornate di lavoro per gli abitanti di una stradina torrese per cucire ben 1800 piastrelle di lana che sono poi state utilizzate per creare alberi di Natale e altri allestimenti lungo Vico Carrozzo. Una collaborazione per queste festività natalizie che è solo un prolungamento dell’iniziativa cominciata d’estate quando, a rendere questo scorcio del centro storico del paese magico, c’erano grandi centrini ricamati a mano appesi.

Tra le tante “mani” che si sono occupate del tutto: Erika Carrozzo, Marisa Aquaro, Antonella Pungente e famiglia, Maria Antonietta Coppola, Rita Galeone, Antonella Occasio, Mariannina Pranzo, Maria Antonietta Marzili, Bruna Morfeo, Maria Diviggiano, Angela Leuzzi, Maria Corrado e Mimma Giangrande, Roberta Natalini, Monica Carrozzo, che hanno provveduto alla fornitura della lana e/o coperte.

Lorena Caramia, Paola Andresano, Rossella Quaranta, Clara Carrozzo, Viola Angelè, Carmela Caroli, Rossella Caramia, Filomena Caramia, Antonella Pungente e la sempre presente signora Marisa e altre che hanno aiutato gli abitanti ad assemblare le tantissime piastrelle di lana.

Anche il lavoro degli uomini è stato fondamentale: Luigi Carrozzo, Vincenzo Leo, Giovanni Morleo, Emanuele Pedone, Lorenzo Galetta, Massimino Coppola e Angelo Gagliani (di Erchie) per aver collaborato alla realizzazione delle cinque strutture in ferro e altri che hanno dedicato, per l’istallazione, anche un minuto del proprio tempo. Da citare l’Amministrazione comunale di Torre ha fatto la sua parte concedendo le autorizzazioni e per la pulizia del vico.

Oggi, domenica 18 dicembre, Sudarte, insieme a tutti gli abitanti di Vico Carrozzo, daranno il via ai primi laboratori gratuiti dedicati ai più piccoli: alle 17 letture animate (Il Giardiniere dei sogni, La piccola civetta e Una sorpresa per tartaruga). Si continua alle 18 con un laboratorio di strumenti musicali: si costruirà uno strumento che porta con sé fascino di miti e leggende di tanti anni fa (essendo posti limitati, la prenotazione è obbligatoria al numero 380 123156).

Gli appuntamenti presso Vico Carrozzo sono previsti per il 18 e il 23 dicembre 2022 e vi saranno anche mercatini di artigianato, frittele, pettole, vin brulè, pop corn e altro.