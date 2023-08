Golden players over 55: un triangolare di basket per “Un mezzo per la vita”

BRINDISI - La rappresentativa italiana over 55 parteciperà il 9 settembre ad un triangolare di basket il cui incasso sarà devoluto in favore della raccolta fondi ideata e promossa da Pierpaolo Piliego “Un mezzo per la vita”, l’iniziativa in favore dell’Ail di Brindisi per l’acquisto di una nuova automobile

In occasione della presenza a Brindisi di una delegazione della Nazionale di Basket Golden Players Over 55, si svolgerà sabato 9 settembre a partire dalle ore 10, presso il PalaMelfi di Brindisi, un triangolare di basket al quale parteciperanno inoltre il Team Brindisi Over e il Team Fasano Over.

L’ingresso al torneo sarà gratuito ma i presenti potranno dare il loro contributo libero in favore di “Un Mezzo per la Vita”, la raccolta fondi in favore dell’Ail di Brindisi (Associazione italia contro le leucemie, linfomi e mieloma) ideata e promossa dal giornalista brindisino Pierpaolo Piliego e che ha l’obiettivo di acquistare una nuova automobile da mettere a disposizione dei malati di leucemia della provincia di Brindisi.

"La nostra mission è quella di portare in giro per l’Italia un messaggio di condivisione e divertimento attraverso la pallacanestro e siamo contenti di poter condividere i nostri valori con l’amico Pierpaolo Piliego e la sua lodevole iniziativa benefica", ha dichiarato Tiziana Minoia, ex cestista brindisina e oggi impegnata in questa nuova avventura . Obiettivo ulteriore dei responsabili regionali è quello di incrementare sempre di più il numero dei partecipanti al movimento Golden Players Italia.

La “due giorni” brindisina sarà dedicata ad una sessione di allenamento (aperta a chiunque voglia farne richiesta) che si terrà venerdì 8 settembre alle ore 18.30 e sabato 9 settembre dalle ore 10.00 presso nel Pala Melfi con un triangolare formato da squadre di atleti over 50-55 e 60.

Alberigo Monopoli e Raffaele Mastrorosa saranno i rappresentanti principali delle compagini fasanese e brindisina, mentre per la nazionale italiana Golden Players saranno presenti oltre al Presidente Virgilio Marino e il direttore sportivo Renato Bonanno, Roberto Fruttini e gli attuali allenatori Antonio Riscolo (M55), Giovanni Ilario (M60).

Per quanto riguarda i giocatori presenti a Brindisi l’elenco comprende Fabio Gorga, Maurizio Lorusso, Enrico Vaccaro, Renato Giannini, Giuseppe Cannavale, Marco Tagliferri, Filippo Perrone Donnorso, Prisco Racioppoli, Enrico Filipponi e Francesco Longobardi.

La formazione brindisina, il cui staff dirigenziale comprende Eupremio Pignataro, Giovanni Dell’Aglio, Tonino Centonze e la stessa Tiziana Minoia, sarà composto da Raffaele Mastrorosa, Giuseppe My, Luigi Minghetti, Giovanni Ria, Stefano Epicoco, Maurizio Greco, Fabio Costabile, Rino Grasselli, Danilo Liuti, Maurizio Crastolla, Alfredo Dario, Antonio Cristofaro, Diego Orlacchio, Italo Licchello, Mino Stanisci, Fabio Vignone e Carlo Faccini.

Infine il Team Fasano Over, infine, è composto dal sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, Massimo Cafarella, Davide Di Biase, Franky Latorre, Alberico Monopoli, Fabio Monopoli, Massimo Morè, Tony Ostuni, Fabrizio Rivoli, e Antonio Piedimonte.

E' possibile contribuire alla raccolta fondi in vari modi: 1) Donazione online: con un bonifico sul conto corrente dedicato; IBAN IT 30 F 03268 15900 05271 5875830, intestato ad AIL sezione di Brindisi, causale “Un mezzo per la vita”. O mediante PayPal all’indirizzo: pierpaolopiliego@unmezzoperlavita

Salvadanaio: richiedendo il kit “Un mezzo per la vita” composto da espositore, salvadanaio e depliant informativo per un corner-raccolta presso la propria azienda/scuola/associazione. Evento: Organizzando un evento (cena, concerto, manifestazione sportiva …) i cui proventi saranno devoluti ad “Un mezzo per la vita”.

Tutte le info su: www.ailbrindisi.it; Pagina Facebook @unmezzoperlavita