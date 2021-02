Covid: "Grazie a medici e infemieri, siete stati la mia famiglia"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento al personale sanitario dell’ospedale di Ostuni a firma di Gianni Anelli

Sono stato ricoverato presso l’ospedale di Ostuni nel reparto di Medicina, egregiamente diretto dalla dottoressa Emanuela Ciracì, per una polmonite bilaterale da Covid-19. Nonostante il periodo difficile, durante il quale le visite di parenti ed amici sono impossibili, la vostra struttura e il vostro personale hanno saputo accogliermi con grande professionalità, competenza, umanità e cortesia. Voglio esprimere la mia riconoscenza a tutto lo staff medico, paramedico ed infermieristico che mi ha curato. Siete stati la mia famiglia ed il mio supporto nei momenti difficili, quando l’angoscia e la paura prendevano il sopravvento. Si dice spesso che chi fa il vostro lavoro, non svolge una professione, ma compie una grande missione, ne ho avuto la conferma: siete persone ricche e piene di amore, con una sensibilità fuori dal comune, che credo rappresenti un valore inestimabile, oggi e sempre. Non vi dimenticherò mai. Grazie dal profondo del mio cuore!