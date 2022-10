Guasto sulla rete: riduzione di acqua corrente in alcuni rioni di Brindisi

BRINDISI - In alcune zone della città la pressione idrica è al minimo. Alcune case sono completamente a secco. Dalla mattinata di oggi (domenica 23 ottobre) sta creando dei disagi un guasto verificatosi sulla rete suburbana di Brindisi. Lo fa sapere l'amministrazione comunale, sulla base di una comunicazione ricevuta dall'Acquedotto pugliese. "Aqp è già a lavoro per la verifica del guasto e il ripristino dello stesso. Vi aggiorneremo - si legge in una nota el Comune di Brindisi - appena avremo notizie sui lavori in corso".