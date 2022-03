San Michele, studenti in piazza per dire no alla guerra: "La scuola ha il dovere di educare alla pace"

SAN MICHELE SALENTINO - L’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di San Michele Salentino scenderà in piazza Marconi il prossimo martedì 15 marzo, per una manifestazione di pace, in solidarietà al popolo ucraino. Dalle 9:45 si riuniranno alunni e alunne, docenti e rappresentanti istituzionali, rispettando le norme anti Covid, per chiedere con le loro voci, i loro colori e la loro energia lo stop alla guerra in Ucraina. “Anche noi…pezzetti di pace!” è il titolo che hanno voluto dare alla manifestazione con la quale comunità scolastica e istituzionale vogliono dimostrare vicinanza alle popolazioni coinvolte nella guerra.

“L’iniziativa di martedì mattina vuole ribadire l'impegno del mondo della scuola per la pace - dichiaraTiziano Fattizzo, dirigente del comprensivo -. Di fronte alla tragedia della guerra in Ucraina e? importante che si moltiplichino le occasioni di mobilitazione, come quella di martedì che unirà docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni. La scuola ha il dovere morale di educare gli studenti alla cultura della pace e al ripudio della guerra, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, cosi? come sancito dalla nostra Costituzione. Con il flash mob vogliamo esprimere la nostra vicinanza e solidarieta? a tutto il popolo ucraino e soprattutto agli studenti ucraini oggi rifugiati.”

“San Michele Salentino condanna la guerra ed esprime vicinanza e solidarietà al popolo ucraino e in particolare, a donne, bambini ed anziani che sono le vittime di questa guerra – dichiara il primo cittadino Giovanni Allegrini – e mi auguro possa essere, quello di martedì, un evento partecipato e sentito da tutta la Comunità perché è importante educare le nuove generazioni al senso di responsabilità civile e sociale. Creare una coscienza civile, la consapevolezza che i bimbi hanno di se stessi e di tutto ciò che è il mondo esterno”.

Sarà possibile seguire in diretta la manifestazione sulle pagine Facebook del Comune di San Michele Salentino e di Nova Network al seguente link https://www.facebook.com/novanetworkmedia.