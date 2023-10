Idonei alla graduatoria di Brindisi, serve rinnovo convenzione per lavorare ad Ostuni

OSTUNI - Graduatorie e assunzioni: un binomio che dovrebbe andare a braccetto, ma così spesso non è.

Tiene ancora banco la questione relativa agli idonei che - dopo diversi mesi dall'uscita della graduatoria relativa al concorso per istruttori di vigilanza del Comune di Brindisi (agenti polizia locale) - vedono lontana la possibilità di essere assunti.

In virtù delle prospettive non rosee sul piano assunzioni 2023-2025 del Comune, gli stessi idonei (riuniti in gruppo e rappresentati dall'avvocato Alessio Lamberti) hanno lanciato un appello al sindaco di Brindisi affinché la graduatoria venga ceduta a livello nazionale. Una soluzione che - a detta dei richiedenti - faciliterebbe di molto le loro possibilità di sottoscrivere il meritato contratto di lavoro.

Una prima risposta concreta a tale esigenza è arrivata da una città vicina, anzi vicinissima. Ad Ostuni, infatti, la Giunta comunale ha deliberato il rinnovamento della convenzione con il Comune di Brindisi al fine di poter attingere alla suddetta graduatoria di agente di polizia locale. Convenzione, dunque, già attivata una prima volta nello scorso mese di giugno, poi scaduta ed ora riproposta, almeno per quello che riguarda la Città Bianca.

In virtù di questa "collaborazione" tra i due Comuni, con decorrenza dal 14 luglio 2023, i primi sei idonei della graduatoria sopracitata erano stati chiamati per svolgere il lavoro ad Ostuni con un contratto di tre mesi.

Il 15 settembre il dirigente comandante della polizia locale ostunese - vista la carenza di organico - ha chiesto una proroga di altre tre mesi, poi concessa, per tutti e sei gli istruttori di vigilanza.

Successivamente, però, tre dei sei vigili si sono dimessi creando un ulteriore vuoto nel Corpo della polizia locale della Città Bianca. Per questo, nella giornata di ieri (12 ottobre), è arrivato il rinnovo della convenzione da parte del Comune di Ostuni, al fine di proseguire con l'integrazione lavorativa degli istruttori di vigilanza. Ora, però, servirà un analogo rinnovo anche da parte della Giunta brindisina. Il rischio è che anche i primi idonei possano rimanere a mani vuote.