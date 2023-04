Il vescovo Giovanni Intini: "Andate a donare il sangue, è un grande atto di carità"

BRINDISI - Un appello a donare sangue è stato lanciato oggi dall'arcivescovo di Brindisi-Ostuni, monsignor Giovanni Intini, insieme alla direttrice del Centro Trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi, Antonella Miccoli. "È un grande atto di carità - ha detto l'arcivescovo - perché offrire il sangue vuol dire offrire la vita". Monsignor Intini ha parlato dal Palazzo Arcivescovile, dove ha ricevuto i rappresentanti delle associazioni di volontariato.

"Quello di oggi - ha proseguito - non vuol essere un richiamo confessionale: quando si parla di donazione si parla di bene comune della società, un bene sul quale occorre convergere tutti, al di là delle appartenenze. Perciò - ha concluso - io spero che questo nostro incontro diventi un metodo di azione sul territorio, da applicare anche in altri settori".

Antonella Miccoli, accompagnata da Teodoro Romano, dirigente biologo di Medicina trasfusionale, ha ringraziato monsignor Intini e i rappresentanti delle associazioni. "Fare volontariato - ha detto - comporta spesso sacrifici, come la sottrazione di tempo alla famiglia. Con l'arrivo dell'estate - ha proseguito - temiamo che si ripropongano le consuete emergenze dovute alla carenza di sacche. Anche per questo - ha concluso - occorre risvegliare le coscienze di tutti, ma soprattutto dei giovani: il futuro sono loro".

Erano presenti: per l'associazione Fratres Roberto Nacci presidente regionale; Sergio Pede, presidente territoriale Lecce e Brindisi; Nunzio Farina, presidente gruppo San Lorenzo da Brindisi; Massimo Giardina, del gruppo Fratres La Rosa di Brindisi. Per l'Avis: Sergio Zezza, presidente provinciale, Ferdinando Dragone in rappresentanza dell’Avis comunale e consigliere regionale Avis. Per la Croce Rossa: Concetta Marra, presidente CRI Brindisi.