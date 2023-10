Tettoia pericolante: off limits una parte del mercato ortofrutticolo coperto

BRINDISI – Inaccessibile una parte del mercato ortofrutticolo situato in viale Risorgimento, al rione Sant’Angelo. Da due giorni è off limits l’area esterna coperta da una tettoia in cui si trovavano 16 bancarelle. La zona è stata delimitata con un nastro dalla Polizia Locale, a causa delle precarie condizioni di sicurezza in cui versa proprio la copertura in legno.

Nei giorni scorsi, da quanto appreso, la Polizia Locale ha segnalato all'ufficio tecnico anche delle problematiche riguardanti il tetto del fabbricato che ospita la maggior parte dei commercianti, interessato dal cedimento di pezzi di intonaco. Con l’arrivo delle piogge potrebbero aggravarsi delle situazioni di disagio già vissute in passato, a causa di copiose infiltrazioni d’acqua.

Per il momento sei dei 16 commercianti che esercitavano nell’area interdetta sono stati collocati fra la zona dedicata agli spuntisti e in un altro angolo dell’immobile. Per gli altri 10 si sta cercando un'adeguata sistemazione. Ma nei prossimi giorni, con ogni probabilità, si dovranno affrontare le criticità strutturali rilevate dalla Polizia Locale, onde evitare ulteriori disservizi.