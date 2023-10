"Fanuzzi", iniziata la stesura del prato: "Facciamo il possibile per finire in tempo"

BRINDISI – E’ iniziata la stesura dei rotoli d’erba sul terreno di gioco dello stadio Fanuzzi e contestualmente anche una sorta di lotta contro il tempo per completare l’intervento entro la settimana. Si continua a lavorare senza sosta per consegnare l’impianto al Brindisi Fc in vista della partita casalinga contro la Juve Stabia in programma domenica prossima (8 ottobre) per la settima giornata del campionato di Serie C.

L’impianto di via Benedetto Brin è un cantiere in gran fermento. Oltre al terreno di gioco, i lavoratori di più ditte si stanno dando da fare anche per completare il potenziamento dell’impianto di illuminazione, il restyling degli spogliatoi e la numerazione dei posti a sedere. Si tratta di interventi inderogabili, in assenza dei quali la struttura non avrebbe l’omologazione.

Stamattina (lunedì 2 ottobre) è arrivato un camion carico di rotoli d’erba. La ditta “La Pietra vivai Piante – La Pietra prato pronto”, con sede in località Apani, sul litorale di Brindisi, ha iniziato la stesura dei rotoli lungo la fascia lato gradinata. L’intervento è avvenuto davanti agli occhi dell’equipe di tecnici comunali che fin dal principio segue i lavori, composta dall’architetto Fabio Lacinio (dirigente del settore Lavori Pubblici), dall’agronomo Giovanni Nardelli (responsabile del verde pubblico) e dall’ingegnere Antonio Iaia (ufficio Lavori pubblici). Sul posto anche il presidente del Brindisi Fc, Daniele Arigliano.

Leonardo La Pietra, titolare della “La Pietra vivai”, azienda subappaltatrice dei lavori di rifacimento del manto erboso, spiega che dallo scorso 1 settembre si sta lavorando anche con doppi turni, praticamente h24, per terminare i lavori entro i tempi prestabiliti (da cronoprogramma è prevista per mercoledì prossimo, 4 ottobre, la consegna dei lavori). “Mediamente – spiega La Pieta - ci vorrebbero 10/15 giorni per la stesura. Noi faremo il possibile per farlo quanto prima”

Ottimista il presidente Daniele Arigliano, che assicura che “si lavora in maniera tenace e ardua per far sì che domenica si giochi in casa”. “Grazie all’egregio lavoro delle ditte appaltatrici e dell’amministrazione comunale – dichiara il presidente del sodalizio calcistico a BrindisiReport – mi sento di dire che domenica prossima giocheremo in casa al 100 percento".

Oltre al terreno di gioco, come accennato, si dovrà completare anche il potenziamento dell’impianto di illuminazione. Entro la giornata di domani, come spiega Lucio Panico, titolare dell’azienda City Green Light di Vicenza, saranno installati fari più potenti sulla copertura della tribuna centrale, in modo da completare l’innalzamento della capacità dell’impianto dai 300 lux di partenza al requisito minino dei 500 lux, in vista di un ulteriore step fino a 100 lux entro febbraio 2024.

Si lavora anche negli spogliatoi, dove i lavori per la realizzazione di nuovi locali per la terna mista e altri adempimenti chiesti dalla Lega Pro sono ormai agli sgoccioli, e sugli spalti. A tal proposito sono stati rimossi tutti i seggiolini sprovvisti di schienale che si trovavano in tribuna laterale. Nelle prossime settimane saranno installati seggiolini a norma sia in tribuna che in gradinata. L’intero stadio, fra l’altro, è stato tinteggiato di blu. Entro dicrmbre dovrebbero essere completati anche i lavori previsti dal secondo stralcio, riguardanti: nuovi seggiolini in tribuna e gradinata; nuove postazioni per diversamente abili; miglioramento della tribuna stampa e degli spogliatoi; creazione di una barriera tra l’accesso dei tifosi locali alla tribuna centrale e l’ingresso del settore ospiti.

Il Comune di Brindisi ha stanziato in totale circa 2,2 milioni di euro per l'omologazione dello stadio, utilizzando mutui già stipulati con la cassa Depositi e prestiti.

Il via libera all’utilizzo dello stadio arriverà (si spera) dovrà essere dato dalla commissione competente della Lega Pro e dal comitato provinciale Pubblici spettacoli. I sopralluoghi sono previsti fra giovedì 5 e venerdì 6. I tifosi, con l’entusiasmo alle stelle dopo la vittoria in casa della capolista Latina, sono pronti a riempire un Fanuzzi nuovo di zecca.