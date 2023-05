Integrazione scolastica alunni disabili: al via le domande nei Comuni dell'Ats Br/4

MESAGE - Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di richiesta del servizio di integrazione scolastica specialistica per l’anno scolastico 2023/2024 in favore degli alunni diversamente abili iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e alla scuola paritaria residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale social (Ats) Br/4.

Nello specifico, l'iniziativa riguarda le famiglie di Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna. A comunicare l'informazione è stato il consorzio Ats Br4.

La domanda di accesso al servizio, completa di documentazione sanitaria aggiornata, dovrà essere presentata entro il prossimo 1 giugno da uno dei genitori o da chi ne fa le veci con una delle seguenti modalità su apposito modello di domanda allegato all’Avviso pubblico:

- A mano presso i aervizi aociali dei Comuni afferenti al consorzio dell’Ambito territoriale sociale Br4;

- Per posta raccomandata A.R. (in tal caso fa fede la data di spedizione) in busta chiusa, recante la dicitura “Avviso di integrazione scolastica specialistica per l’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili anno scolastico 2023/2024 - Contiene dati sensibili”, al servizio Protocollo dei Comuni afferenti al consorzio Ats Br4;

- Per posta certificata ai Comuni dell’Ats Br4 indicando come oggetto: “Avviso di integrazione scolastica specialistica per l’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili anno scolastico 2023/2024 - Contiene dati sensibili”.

Possono inoltrare domanda i genitori, tutori o curatori di alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che alla data di presentazione della domanda siano residenti nei territori dei Comuni interessati e si trovino in condizioni di handicap grave. L’avviso pubblico completo e il modello di domanda da compilare e inoltrare sono disponibili sul sito istituzionale del consorzio e sui siti dei Comuni che fanno parte dell’Ambito territoriale sociale.