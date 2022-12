Lavori per migliorare il servizio: possibili disagi in alcune vie di Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Villa Castelli. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 9 dicembre 2022 nelle seguenti vie: via I maggio, via Ligorio, via Rosselli, via della Pace, via San Giuseppe, via Taranto, via Abignente, via Marconi, via Fumagalli, via R. Elena, via Risveglio Patrio, via Umberto I, vico Neglia, via Rupe Tarpea, via Municipio, via Bellanova, viadotto dell’Impero, via Toscanini, via Di Vittorio, via Pitagora, via Cavour, via della Repubblica, via Puccini, via Mascagni, via Ariosto, via Puccini, via Ardeatine, via Cervi, p.zza Ostilio, c.da Barcari, c.da Renna, zone limitrofe. La sospensione avrà la durata di 4 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 13:00.