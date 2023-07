Interruzioni di elettricità per guasti o lavori programmati: disagi nel Brindisino

CAROVIGNO – Continuano i disagi legati alle interruzioni di elettricità nel Brindisino. A Carovigno, in via Sardegna e dintorni, i residenti sono rimasti senza corrente dalle 15 di ieri, martedì 25 luglio, alle 9 di oggi. Bar e supermercati hanno dovuto chiudere prima del previsto, in molti sono rimasti senza ricarica dei telefoni cellulari e hanno buttato via il cibo conservato dei frigoriferi o freezer. Il caldo, si sa, non è un buon alleato degli alimenti freschi. Ieri, poi, si è registrato un aumento record della temperatura, i termometri hanno segnato oltre 40 gradi. Disagi per anziani e famiglie con bambini. E nel momento in cui scriviamo si teme che la corrente possa ancora saltare.

“Abbiamo vissuto un incubo, inizialmente il sito di 'e-distribuzione' riportava che la situazione sarebbe tornata alla normalità dopo due/tre ore. Ma da un certo punto in poi non avevamo più un riferimento sull’orario di ripristino – racconta una residente – la corrente tornava per circa 15/20 minuti e poi saltava nuovamente e mancava per ore, senza indicazioni su quandosarebbe tornata e temiamo che possa accadere di nuovo”.

Attualmente vi sono lavori in corso programmati su reti Enel nella zona di Carovigno e Ostuni, qui 309 utenti sono senza elettricità dalle 8.30 e ci resteranno fino alle 16.30. A Cisternino, invece, la corrente manca per un guasto dalle ore 9.33 e tornerà per le 13: clienti disabilitati 79. Disagi anche in una zona rurale di Ceglie: la corrente manca dalle 20 di ieri e non ci sono indicazioni sul ripristino, 22 contatori senza elettricità.