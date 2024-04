“Job on tourism”: avviata la rete per l’occupazione nel comparto turistico a Brindisi

BRINDISI – È stata ufficializzata ieri, giovedì 11 aprile, la partnership avviata da Arpal Puglia con operatori e associazioni del settore - in particolare Confesercenti, Assohotel, Aigo, consorzio albergatori Carovigno, Confcommercio, Federalberghi, Confartigianato, Cna – e con istituto superiore alberghiero “Sandro Pertini”, liceo òinguistico “Ettore Palumbo”, Its turismo e Med Cooking School, in occasione del “Job on tourism”.

A firmare l’accordo di collaborazione per Arpal Puglia il dottor Luigi Mazzei, dirigente unità operativa coordinamento servizi per liimpiego dell'Ambito di Lecce-Brindisi-Taranto. L'evento si è svolto presso il Mediaporto della biblioteca provinciale.

“Riuscire a garantire agli utenti il livello essenziale delle prestazioni (Lep), stabilito con decreto ministeriale n.4/2018, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, è l’obiettivo che noi dobbiamo raggiungere in ogni Centro per l’Impiego - afferma il dirigente - Stiamo lavorando e cercando di dimostrare che la nostra organizzazione, grazie alle risorse umane che ha, altamente scolarizzate e costantemente formate, può e deve spingere ancora di più per aumentare la credibilità dei Centri per l’Impiego.



I ben 13 corner, nel foyer, sono stati allestiti e assegnati ad associazioni datoriali ed aziende alla ricerca di personale nei settori food&beverage, housekeeping, front office. I candidati che hanno partecipato all’incontro hanno svolto dei colloqui vis a vis con i recruiter aziendali, per esporre le proprie esperienze e competenze curriculari e avere maggiori dettagli sulla proposta lavorativa.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.