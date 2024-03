A lezione di legalità, non solo on line: i carabinieri incontrano gli studenti

MESAGNE - Lunedì 25 marzo 2024, i carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato le 5^ classi della scuola primaria del secondo circolo didattico di Mesagne, plessi “Giovanni XXIII” e “Giovanni Falcone”. All’incontro, tenuto dal luogotenente carica Speciale Luigi D’Oria e dal maresciallo maggiore Angelo Torrone, rispettivamente comandante e addetto alla stazione carabinieri di Mesagne, hanno partecipato 100 studenti e il corpo docenti.

L’incontro è stato l’occasione per trattare temi connessi alla legalità, con particolare attenzione a quelli che posso coinvolgere da vicino i più giovani, in particolare gli importanti pericoli della condivisione di ogni aspetto della propria vita online. Prendendo in esame alcuni comportamenti devianti talvolta rilevabili tra ragazzi e adolescenti, l’incontro ha permesso di discutere sui motivi che innescano gli atteggiamenti antisociali, attuati anche mediante l’utilizzo della rete, valutando con loro le relative conseguenze.

Gli studenti, che hanno partecipato con grande interesse al dibattito ponendo numerose domande, raccontato esperienze personali e rappresentato alcuni dubbi ai relatori, sono stati anche invitati a seguire i profili Social dell’Arma dei Carabinieri. L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei carabinieri operare vicina ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia dell’istituzione.