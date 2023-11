IL Lions Club Fasano in piazza contro la violenza sulle donne

FASANO - Il Lions Club Fasano, presieduto da Alfonso Belfiore, sabato 25 novembre organizzerà, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, una iniziativa dal forte significato simbolico in collaborazione con il Comune di Fasano, assessorato alle pari opportunità.

Nell’angolo di piazza Ciaia ad incrocio con via Carlo Alberto saranno disposte 15 sedie che formeranno un emiciclo. Su ognuna di esse saranno posate delle scarpe rosse, simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere, e un foglio su cui saranno scritte frasi che inviteranno la comunità a riflettere anche sui terribili fatti di cronaca di questi giorni, che vedono le donne, ancora una volta, perdere la vita per la furia omicida di uomini incapaci di gestire relazioni affettive. L’iniziativa, curata dalle socie Lions Dina Crovace, Rosa Ventrella e Lucia Sibilio, durerà per tutta la giornata di sabato.