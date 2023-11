Il Locus festival arriva ad Ostuni: annunciato il concerto dei Toto

OSTUNI - Sarà la Città bianca una delle quattro tappe italiane della prossima estate per i Toto. La celebre band statunitense, nata nel 1976, giungerà in Valle d'Itria per il concerto del 22 luglio 2024 presso il Foro Boario.

La performance rientrerà nella ormai nota rassegna Locus Festival, un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della musica in Puglia e non solo. Già in passato il cartellone del programma ha ospitato artisti di livello internazionale. Simply Red, Sigur Ròs, ed Herbie Hancock sono solo alcuni dei nomi che hanno calcato il palco del Locus durante la scorsa estate. Dopo Bari, Trani, Locorotondo e Fasano, dunque, la prestigiosa kermesse musicale "scende di latitudine" e giungerà per la prima volta ad Ostuni.

Chi sono i Toto

Veri e propri pilastri della storia del rock, hanno inciso diciassette album e venduto oltre 35milioni di copie in tutto il mondo. I Toto hanno pubblicato numerosi singoli di successo, raggiungendo i primi posti delle classifiche. Come dimenticare “Africa”, “Hold The Line”, “Rosanna”, “I won’t hold you vack” e “I’ll be over you”.

Il loro album “Toto IV” li ha fatti entrare nella storia rendendoli i primi artisti a vincere sei Grammy Awards (con oltre duecento nomination per un singolo disco). Hanno suonato in oltre 5mila album, incluso "Thriller" di Michael Jackson. La formazione attale è composta da Steve Lukather alla chitarra e voce, David Paich alle tastiere e Joseph Williams alla batteria.

I biglietti per il concerto saranno in vendita da mercoledì 29 novembre alle ore 10.00 sugli appositi portali online.