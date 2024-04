"La luce da Gerusalemme": la prima tappa del cammino per la pace parte da Brindisi

BRINDISI - Domenica 14 aprile 2024, alle ore 8.30, prende avvio il cammino "La luce da Gerusalemme", da Brindisi a Santa Maria di Leuca. L'iniziativa si svolge nell'ambito di "Peace on the way 2024, vigilia del Giubileo" - "Cento cammini europei e mediterranei donano un miliardo di passi per la pace".

Si tratta di un cammino in nove tappe lungo la Via Francigena nel Salento. La prima tappa, di 23 km circa, è coordinata dall'associazione Il Giunco e partirà da Brindisi presso il Murales "Via Francigena" nei pressi di via Spalato, con l'accensione della "lampada della pace". Attraversando a piedi le campagne brindisine, si raggiungerà il parco naturale regionale "Bosco Tramazzone - Cerano" e successivamente l'area archeologica di Valesio, per poi giungere la prima meta in piazza Castello a Torchiarolo. All'arrivo, alle ore 16:00 circa, ci sarà il passaggio di consegne della "lampada della pace" dall'associazione Il Giunco ai Camminatori Salentini. La partecipazione è libera e gratuita.

L'iniziativa è promossa dall’Associazione "Via Francigena Pugliese" e da una rete di associazioni composta da associazione Il Giunco Aps, Mollare Mai, Salentofilia, Meditinere, Camminatori Salentini, CicloTandem Leverano, Torcito Bike e Csv Brindisi - Lecce, con la collaborazione di Soroptimist Brindisi, Lecce e Maglie. L'iniziativa ha il patrocinio dell'associazione europea “Vie Francigene”, della Provincia di Lecce e del Comune di Lecce. Tante altre associazioni, istituti scolastici e Comuni hanno aderito all'iniziativa.