Museo delle civiltà di preclassiche di Ostuni: si insedia il nuovo Cda

OSTUNI – Il professore Luca Dell’Atti è il nuovo presidente del Museo delle civiltà preclassiche della Murgia meridionale di Ostuni. La nomina del successore del professor Michele Conte è stata ufficializzata stamattina (mercoledì 27 dicembre) dal sindaco della Città Bianca, Michele Conte, nel corso di una conferenza stampa.

L’ente gestisce in modo autonomo il Museo civico di civiltà Preclassiche della Murgia meridionale, il Parco archeologico e naturale di Santa Maria di Agnano e altri beni sotto la sua giurisdizione. La gestione autonoma delle risorse consente all’Istituzione Museo di contribuire attivamente alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del territorio.

“Sono onorato per questa nomina e ringrazio il sindaco per la fiducia - dichiara Dell’Atti - si tratta della più rilevante istituzione culturale della nostra città, istituzione che non è solo depositaria del passato, non è solo preposta a conservare beni di valore archeologico che riguardano il passato della nostra terra, ma può essere un centro fondamentale per il presente e per il futuro, come centro di sviluppo, di innovazione, di tecniche di valorizzazione dei beni culturali. Anche grazie al Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano, l’Istituzione del Museo può essere strumento di aggregazione e moltiplicazione delle attività culturali che devono rappresentare e devono connotare sempre di più l’attività civica di Ostuni”.

Alla presidenza di Dell’Atti, si affianca il Cda composto da Pier Carmine Roma, Teresa Lorusso, Caterina Andriola e Ivana Colizzi. “Auguro davvero un buon lavoro al nuovo consiglio e al nuovo presidente – dichiara l’assessore alla Cultura e al Museo Niki Maffei – e auguro a questo nuovo Cda di dare un notevole impulso alle attività per la valorizzazione del Museo e dell’area archeologica del Parco di Agnano. Nel prossimo bilancio in approvazione ci saranno delle voci di spesa per investimenti finalizzati proprio al ri allestimento del Museo e siamo in attesa dell’esito di un finanziamento destinato all’area archeologica. Buon lavoro a tutti”.