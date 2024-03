Massimo Giletti incontra la Camera Penale di Brindisi: tavola rotonda sulla "legge bavaglio"

FASANO - Si svolgerà presso la Masseria Torre Coccaro di Fasano, il prossimo 5 aprile (a partire dalle ore 16.30), un’interessante tavola rotonda sulla L. 15 del 2024, cosiddetta "Legge Bavaglio", la legge con cui il Parlamento ha incaricato il Governo di introdurre norme a tutela del principio di non colpevolezza per le persone indagate o imputate. Tra queste, la più dibattuta è la norma che dovrà vietare la pubblicazione dei provvedimenti che dispongono l’arresto degli indagati: una norma che limita quindi la possibilità per i giornalisti di fornire informazioni di cronaca (da cui l’appellativo “legge bavaglio”).

All’incontro, organizzato dalla Camera Penale “Oronzo Melpignano” di Brindisi in collaborazione con il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Brindisi, parteciperanno Massimo Giletti, volto noto della Tv recentemente tornato in Rai, l’avvocato Rinaldo Romanelli, Segretario Nazionale dell’Ucpi, ed il giudice Maurizio Saso, magistrato di lungo corso, presidente della Sezione penale del Tribunale di Brindisi.

Il dibattito sarà moderato dall’avvocato Pasquale Annicchiarico, componente di Giunta dell’Ucpi, e preceduto dai saluti del presidente della Camera Penale “Oronzo Melpignano” di Brindisi, l’avvocato Giancarlo Camassa, del responsabile dell’Organismo di Controllo dell’Ucpi, l’avvocato Vito Melpignano, del consigliere dell’ordine degli avvocati di Brindisi, l’avvocato Carlo Carrieri, e dell’avvocato Mauro Blonda, componente dell’Osservatorio Progetto Scuola della Camera Penale “Oronzo Melpignano” di Brindisi.

La tavola rotonda sarà l’occasione per un importante confronto tra personalità del mondo giuridico e giornalistico, rappresentate da professionisti di preminente livello che sapranno mettere la loro lunga esperienza a servizio di un confronto che metterà in luce gli aspetti più importanti di queste tematiche ed i riflessi delle norme che verranno introdotte, dando ciascuno voce alla propria sensibilità professionale.

L’evento, alla cui realizzazione ha collaborato l’editrice di Gofasano, Laura De Mola, è già stato accreditato presso l’Ordine degli avvocati di Brindisi: gli avvocati presenti potranno quindi beneficiare di 3 crediti formativi in materia ordinaria.

