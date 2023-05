Calcio, Brindisi-Catania: come cambia la viabilità nei pressi dello stadio Fanuzzi

BRINDISI - In occasione della partita di calcio Brindisi-Catania, match valido per la poule scudetto, in programma allo stadio Fanuzzi mercoledì 17 maggio alle ore 16, è stata disposta l’ordinanza per la circolazione e la sosta nei pressi dello stadio.

Dalle ore 14.30 e fino a cessate esigenze del 17 maggio: su via Benedetto Brin, nel tratto stradale compreso tra la rotatoria con via Amalfi e via Santa Maria del Casale, è fatto divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, su entrambi i lati, ad esclusione dei veicoli di Soccorso, delle Forze dell'ordine,

dei Vigili del Fuoco ed Stp (Trasporto Pubblico).

Su via Benedetto Brin nella zona adiacente la tribuna centrale dello stadio comunale di Brindisi, sono disposti il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, su entrambi i lati, ad esclusione dei veicoli di Soccorso, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco; su via Santa Maria del Casale in zona tribuna laterale, è disposto il divieto di transito a tutti i veicoli, nell'arco temporale sopra citato è consentito il transito ai veicoli dei soli residenti, di soccorso, delle Forze dell'rdine e dei Vigili del Fuoco.

Inoltre per i veicoli in uscita dal quartiere Casale: via Santa Maria del Casale, via Ruta, sarà garantito l'accesso al parcheggio prospiciente lo stadio su via Benedetto Brin.