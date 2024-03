Nasce l'osservatorio di innovazione per il contrasto alla povertà culturale ed educativa

BRINDISI - Il Mediaporto di Brindisi avvia il percorso di costituzione di un osservatorio di innovazione per il contrasto alla povertà culturale/educativa, un progetto pilota su scala regionale che intende sperimentare una ricerca innovativa sui processi di recupero dei gap culturali attraverso la narrazione e i linguaggi dell’arte.

Venerdì 22 marzo alle ore 17 si svolgerà il convegno dedicato a questa iniziativa. Si tratta di pomeriggio di studio e confronto a più voci dal quale scaturiranno i tavoli specifici e tecnici di lavoro per l’istituzione formale dell’osservatorio. Il convegno si rivolge a istituzioni, mondo della scuola, cittadinanza, ragazze, ragazzi, formatori, genitori, operatori culturali, operatori sociali.

Si tratta di un progetto nuovo che inaugura un vero e proprio centro di ricerca fortemente caratterizzato da un’ampia partecipazione condivisa (istituzioni, adulti, ragazzi, bambini insieme) e da uno speciale appoggio di ricerca sull’esperienza della “narrazione” (dei libri, dei racconti orali, dei nuovi media, del cinema). L’idea, frutto dell’esperienza di sistema del Tavolo docenti già sperimentata nella città di Brindisi, è quella di sperimentare lì, sotto questa nuova “lente”, coniugando diritto e accesso alla cultura e alle opportunità educative e formative, con la creazione di nuovi contenuti artistici e la valorizzazione del potenziale creativo dei ragazzi.

Programma

Saluti istituzionali



Introduce Giovanni Luca Aresta, amministratore Unico di Santa Teresa Spa

Loredana Capone, presidente del Consiglio della Regione Puglia

Toni Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi

Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi

Emilia Mannozzi, direttrice Polo-Biblio Museale Brindisi

Angela Tiziana Di Noia, dirigente Ufficio Scolastico Provinciale



Interventi e contributi



Luigi D’Elia, consulente per lo Sviluppo del Mediaporto e coordinatore dell’Osservatorio

Gaia D’Argenio, presidente della consulta provinciale studentesca di Brindisi e Coordinatrice Regionale

Luigi De Luca, coordinatore Poli Biblio Museali della Regione Puglia

Rosetta Carlino, dirigente Ics “Cappuccini” Brindisi - Coordinatrice Rete delle Scuole che promuovono la Salute per la Provincia di Brindisi

Mina Fabrizio, dirigente Itt “Giorgi” Brindisi - Scuola Polo per la formazione Ambito Puglia Br 11

Diego Caianiello, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi

Maria Rita Greco, dirigente Asl Settore psicologia clinica e pedagogia dell'età evolutiva

Lucia Portolano, dirigente scolastica Coordinatrice de Tavolo docenti per l’educazione ambientale e i “diversi” linguaggi

Modera gli interventi Luigi D’Elia

