Mensa Caritas nell'ex seminario: pasti per circa 200 persone

BRINDISI - Tutto pronto per l’apertura della nuova sede cittadina della mensa gestita dalla Caritas diocesana di Brindisi, che lascia gli storici locali di via Conserva. Da martedì prossimo (2 marzo) il servizio verrà espletato presso l’ex seminario Benedetto XVI, attualmente centro pastorale, situato in viale Porta Pia, al rione Santa Chiara. Alle ore 10:30 30 l’arcivescovo, monsignor Domenico Caliandro, benedirà la mensa, i locali cucina i servizi dedicati ai più bisognosi della città di Brindisi e subito dopo verrà distribuito il pranzo a circa 200 tra brindisini e immigrati residenti nella città di Brindisi, con una preghiera per l’Ucraina e la pace nel mondo.

Col trasferimento di sede, cambia anche la gestione: mentre precedentemente le parrocchie erano supportate dalla Caritas diocesana, ora tutto il peso della spesa, preparazione, distribuzione dei pasti e responsabilità della nuova struttura graverà unicamente sulla spalle delle 16 parrocchie della città, costituitesi recentemente in associazione “Parrocchie Solidali Brindisi - Odv”, presidente il parroco della Pietà, Michele Carriero e l’attuale coordinatore il parroco di Cristo Salvatore, sacerdote Massimo Mengasi.