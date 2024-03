Mensa scolastica: una serie di proposte per migliorare il servizio

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Fratelli D'italia Brindisi su un documento sottoscritto dalla commissione consiliare per migliorare il servizio mensa

L’ottava commissione consiliare del consiglio comunale di Brindisi, dopo numerosi incontri, sopralluoghi, approfondimenti e confronti, ha sottoscritto all’unanimità dei presenti un documento che propone azioni risolutive alle criticità in essere nell'attuale servizio mense scolastiche. La relazione sintetizza un impegno profuso e condiviso finalizzato alla tutela del benessere dei bambini. Fin dall'inizio abbiamo manifestato grandi perplessità soprattutto sul metodo Lunch box ma anche sul servizio, sull'assistenza, sulle pietanze ed altro. Il suddetto documento contiene la sintesi di tutte le proposte avanzate dai commissari.

Le proposte

Predisporre l'utilizzo di misure alternative al metodo delle Lunch box sopra descritto, sostituendolo definitivamente e valutando o il ritorno al monouso realizzato in materiale biodegradabile e compostabile (conforme allo standard europeo Uni En 14995 e a quanto previsto dal D.lgs n. 196 del 08.11.21 per l'attuazione in Italia della direttiva (Ue) 2019/904 ), già diffuso e ampiamente utilizzato in moltissimi altri servizi mensa, o l'utilizzo di piatti e stoviglie pluriuso purché le operazioni di lavaggio e sterilizzazione delle stesse siano eseguite e quindi a carico, dall'azienda appaltante.

Individuare e inserire nel nuovo bando di gara criteri di premialità alle offerte che possano garantire l'utilizzo di fornitori locali (Brindisi) per l'approvvigionamento di beni alimentari e/o altro. Prevedere nel Bando che il concessionario del servizio predisponga sistemi e/o piani organizzativi che consentano l'assistenza al taglio degli alimenti (frutta e carne) ai bambini, direttamente nell'edificio scolastico, dal personale della ditta appaltatrice, naturalmente prevedendo e garantendo condizioni di lavoro congrue.

Inserire nelle more della clausola di Salvaguardia occupazionale per i dipendenti l'obbligo di utilizzo degli stessi in via esclusiva per l'appalto in questione ed evitare quindi che gli stessi, a parità di trattamento economico, siano utilizzati per altri servizi e/o appalti nel centro cottura; ciò non dovrà precludere la possibilità all’azienda vincitrice di affidare altri servizi al suddetto personale , purché tali servizi vengano effettuati al di fuori dell’orario di lavoro oggetto del nuovo capitolato;

Prevedere che l'utilizzo del Centro Cottura comunale per servizi non inclusi nell'appalto in questione avvenga esclusivamente tramite il pagamento di un canone di affitto aggiuntivo a carico dell'azienda vincitrice

Fratelli d’Italia ringrazia i propri consiglieri Mario Borromeo, Lucia Vantaggiato e Raffaele De Maria presenti in commissione per il lavoro svolto, tutti i colleghi commissari e il presidente di quest'ultima consigliere Luca Tondi, con l'auspicio che gli atti consequenziali ci diano eguale soddisfazione.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui