Tatuaggi per aiutare i ragazzi autistici: la raccolta fondi centra l'obiettivo

MESAGNE - Domenica 18 febbraio, a Mesagne, si è svolta un'iniziativa a favore dell'associazione Coloriamo il Mondo. E' stata una giornata molto importante per l'associazione e per i ragazzi affetti da autismo, ma non solo. E' stata voluta principalmente per far conoscere la realtà dell'autismo, ma soprattutto far comprendere che lor non sono diversi, anzi hanno una marcia in più. Dopotutto, la diversità è frutto solo della prospettiva e dipende da dove la si guarda.

I membri dell'associazione Coloriamo il Mondo sono entusiasti della riuscita dell'iniziativa, perché "insieme siamo risusciti a raccoglierle in un solo giorno, tramite la realizzazione di tatuaggi senza appuntamento, 2.190 euro. Tutto questo grazie a Youngsterz Tattoo Shop di Giovanni Bracciodieta e Robo Bas. L'intero ricavato servirà per le terapie a favore dei nostri ragazzi speciali".

Sono previsti progetti di musica, progetti di psicomotricità e attività in piscina. Concludono dall'associazione Coloriamo il Mondo: "Basta davvero poco per fare grandi cose. Nessuno è solo, se non lo si lascia indietro. Questo è solo l'inizio di un lungo cammino. Uno vicino all'altro, Mesagne e Brindisi unite nella solidarietà".

