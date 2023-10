Mobilità sostenibile anche nel porto: a breve una motobarca elettrica

BRINDISI - E' in programma sabato 14 ottobre 2023, alle ore 10:00, presso il Salone nautico di Puglia - Snim (Porticciolo Turistico di Brindisi - via Dardanelli, 2), l'info day di presentazione della motobarca elettrica promosso da Stp Brindisi Spa, nell'ambito del progetto SuMo "Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area", finanziato dal programma Interreg Ipa Cbc Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.

Durante l'info day verrà presentata la nuova motobarca elettrica, che risulta essere l'azione pilota prevista dal progetto SuMo. L'imbarcazione, sviluppata dalla Catmarine srl, è un catamarano con alimentazione elettrica, dalla lunghezza di 12 metri e con la possibilità di trasportare fino a 38 persone. La motobarca potenzierà il servizio di trasporto pubblico della città di Brindisi, riducendo l'impatto ambientale e le emissioni inquinanti e potenziando le forme di collegamento nell'area portuale della città.

Interverranno, durante l'evento, il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il consigliere delegato della Provincia di Brindisi Elio Ciccarese, il vice sindaco e assessore ai Trasporti di Brindisi Massimiliano Oggiano, il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi Luigi Amitrano, il presidente Stp Brindisi Salvatore Tomaselli e il js del programma Interreg Ipa Cbc Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 Antonio Agrosì.

Obiettivo del progetto SuMo, finanziato nell'ambito dell'asse prioritario 4 obiettivo specifico 4.1, è quello di favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile e a basso impatto ambientale, migliorando l'efficienza dei trasporti pubblici e offrendo ai cittadini delle alternative all'utilizzo dell'auto. Il progetto coinvolge, oltre a Brindisi, le città portuali di Bar (Montenegro), Termoli (Molise) e Valona (Albania).

I principali risultati attesi del progetto SuMO sono: il rafforzamento della rete per la mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo di linee guida territoriali e transfrontaliere; la sensibilizzazione dei cittadini sulla mobilità "smart" e "green"; il miglioramento del coordinamento transfrontaliero nell'attuazione di sistemi di trasporto integrati per viaggiatori, riducendo le disparità esistenti tra le regioni; il potenziamento dei sistemi di trasporto turistici, favorendo lo sviluppo economico complessivo delle regioni coinvolte nonché i collegamenti tra le stesse. La motobarca elettrica verrà varata ed entrerà in servizio operativo nelle prossime settimane.